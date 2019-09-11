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Van'da 'Urartu Göz Günleri' hazırlıkları başladı

Van’da Urartu Göz tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan ‘Urartu Göz Günleri’ sempozyumunun hazırlıkları başladı.

Van'da Urartu Göz tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan ‘Urartu Göz Günleri' sempozyumunun hazırlıkları başladı.


Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek A grubu göz merkezi olan Urartu Göz, bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceği ‘Urartu Göz Günleri' sempozyumunun hazırlıklarına başladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Baran Bari İlhan, ekim ayında dördüncüsünü düzenleyecekleri sempozyuma, çevre il ve ilçelerden göz doktorlarının katılacağını ifade ederek, “Van, Hakkari, Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Batman ve Iğdır illeri ile ilçelerinde hizmet veren göz hekimlerimizle bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunacağız” dedi.


Urartu Göz olarak Van'da birçok ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayan İlhan, “Merkezimizde Excimer lazer (No Touch), akıllı mercek, Croslıng ve katarakt gibi işlemler başta olmak üzere göze dair tüm hizmetleri halkımıza sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız halkımıza hizmetin en iyisini sunarak onların İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere il dışına gitmelerine gerek bırakmamaktır. Bu anlamda çalışmalarımız bundan sonrada devam edecektir. Ben bu anlamda sempozyumumuzun şimdiden ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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