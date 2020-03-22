Van'da usta öğreticiler, uzaktan el sanatı kursu veriyor

Tüm dünyada ve Türkiye'de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü Türkiye'ye de sıçradı. Dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden korona virüse karşı Türkiye'de yürütülen topyekun mücadele kapsamında gerekli önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda ara verilen halk eğitim kurslarını sürdüren ve kursiyerlere ulaşan usta öğretici Selda Karaca, kursiyerleriyle geliştirdiği çevrimiçi grupla internet üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle çalışmalarına devam ediyor. Usta öğretici bu sayede kursiyerleri eğitim sürecinden koparmadan, kurallara uyarak evde kalan kursiyerlerin gününü daha faydalı geçirmelerine katkı sağlıyor.

Konuya ilişkin konuşan usta öğretici Selda Karaca, tedbirler kapsamında ara verilen kurslarına devam ettiklerini belirtti. Evde bulunan geri dönüşüm materyallerini kullanarak çalışmalarını sürdüren Karaca, ellerinde olmadan yaşanan bu durumda kendilerine ücret verilmediğini ifade etti. Karaca, usta öğreticiler ile ücretli öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerin bu konuda kendilerine destek olması gerektiğini talep ederek, "Benim kursiyer grubum evde üzgün ve psikolojik baskıya maruz bir durumdaydı. Ben de onları motive etmek için isteyenlerin evlerine belli firmalarla görüşerek malzeme gönderttim ve böylece evde başladık bu uygulamaya, kursumuza devam ettik. İstedik ki hayat devam etsin, şimdi daha motive oldular ve bu esnada sohbet ederek hepsini sakinleştirmeye çalıştım. Umarım bir faydam dokunur, psikolojik olarak çok önemli bir farkındalık olduğunu düşünüyorum. Ben kadınlarımızın toplumun ana dinamiği olduğuna hep inandım. Kadın güçlüyse, morali yüksekse, özgüvenli ise bütün topluma sirayet eder bu sinerji. Onun için mutlu toplumun temeli kesinlikle mutlu kadındır" dedi.