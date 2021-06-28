Van'da uygulamalı çiftçi eğitimi AB desteğiyle start aldı

Avrupa Birliği tarafından fonlanan projeyle Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının işbirliğinde başlatılan ‘Uygulamalı Çiftçi Okulu', Van'ın Gevaş ilçesinde hayata geçirildi.

Van'da açılan "Uygulamalı Çiftçi Okulu" ile kadınlar aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimle kendi işini kurma imkanına sahip olacak. Avrupa Birliği (AB) desteği, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) uzmanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının işbirliğinde hayata geçirilen projeyle kadınlara otlu peynir, bal, Gevaş fasulyesi, turşu ve benzeri ürünlerin yetiştiriciliği ile ilgili eğitim veriliyor.

Hayata geçirilen Uygulamalı Çiftçi Okulu kapsamında Gevaş ilçesinde kadınlara yönelik eğitimlerin başladığını duyuran Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, "Eğitimler sonunda ortakları tamamı kadınlardan oluşacak ve Gevaş ilçesinde yoğun olarak üretimi yapılan otlu peynir, bal, fasulye, turşu gibi ürünlerin üretilmesi ve pazarlanması konusunda kooperatif kurulması hedeflenmektedir. 3 ay boyunca alacakları eğitimin sonucunda kadın üreticilerimiz tarafından proje kapsamında kurulacak kooperatif ile üretilecek ürünlerin pazarlanması ve doğrudan tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor" dedi.