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Van'da Uygun AVM'de indirim izdihamı

Van’ın İpekyolu ilçesinde açılışı yapılan Uygun AVM’de ürünlere yapılan indirimler izdihama neden oldu.

Van'ın İpekyolu ilçesinde açılışı yapılan Uygun AVM'de ürünlere yapılan indirimler izdihama neden oldu.


İpekyolu ilçesine bağlı Kazım Karabekir Kavşağı'ndaki Uygun AVM'de yapılan indirimler nedeniyle izdiham yaşandı. Dün akşam saat 21.00'de satışa çıkarılan ürünlerde indirim yapılacağına dair sosyal medyada yapılan duyuruyu gören vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş merkezine akın etti. Yüzlerce insanın merkez önünde oluşturduğu yoğunluk izdihama neden oldu.

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