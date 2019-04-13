Van'da uyuşturucu operasyonları

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Hafiziye Mahallesi Serdar 1. Sokak üzerinde sırt çantalı yaya S.D.'in durumundan şüphelenilmesi üzerine arama yaptı. Yapılan üst aramasında; sırt çantasında 36 paket halinde 18 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. S.D.'nı sırt çantasında eroin sevkıyatı polis engeline takıldı.

Öte yandan ekipler, İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Esat Sokak üzerinde park halinde bulunan ve durumundan şüphelenilen kamyonette arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada; araç koltuğu üzerinde bulunan valiz içerisine zulalanmış 39 paket halinde 29 kilo 700 gram olmak üzere toplam 47 kilo 900 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan S.D. ve S.T. isimli 2 şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandılar” denildi.