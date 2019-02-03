Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine araması yapılan şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerince, Bahçıvan Mahallesi Kazım Karabekir Bulvarı üzerinde yaya ilerleyen N.Y. isimli şahsın durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldığı belirtildi. Aramada, 63,02 gram uyuşturucu/uyarıcı madde ve 47 adet uyuşturucu/uyarıcı hap ele geçirilirken, gözaltına alınan N.Y. isimli şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.