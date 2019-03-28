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Van'da uyuşturucu operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 38 gram metamfetamin ele geçirildi.


Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Balaban yol kontrol ve arama noktasından durdurulan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde arama yapıldı. Otobüste seyahat eden 2 yolcunun hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, şahısların üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Yapılan aramada, 2 şüpheli şahsın da eşofmanlarının astarlarına bantlayarak gizledikleri 38 gram metamfetamin ele geçirildi.


Meydana gelen olaylarla ilgili olarak iki şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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