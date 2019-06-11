Van'da uyuşturucu operasyonu

Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Balaban Yol Kontrol ve Arama Noktasından durdurulan 3 farklı yolcu otobüsünde arama yapıldı. Seyahat eden yolcuların hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, şahısların üzerinde 130 gram metamfetamin, 42 gram toz esrar ve 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.