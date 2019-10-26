Van'da uyuşturucu operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan yolcu minibüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada durumlarından şüphelenilen D.K. ve R.K. isimli yolcuların üst ve eşyalarında yapılan aramada; 10 paket halinde 5 kilo 50 gram metamfetamin, 103 gram afyon sakızı ve 8 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ile ilgili olarak gözaltına alınan D.K. ve R.K. isimli 2 şüpheli, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek ”suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandılar” denildi.