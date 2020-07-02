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Van'da uyuşturucu operasyonu

Van’ın Gevaş ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan tırda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan tırda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gevaş ilçesinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 42 plaka sayılı tırda arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpekleri Zeyna ve Zeus ile birlikte yapılan detaylı aramada, tırın kupasında şapka diye tabir edilen yere poşet içerisinde gizlenmiş vaziyette; 6 paket halinde toplam 3 kilo 178 gram eroin maddesi, 1 beste halinde uyuşturucu/uyarıcı madde, 21 adet sentetik ecza, 2 bin TL para ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü T.U., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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