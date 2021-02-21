Van'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; ‘Torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik ilimiz İpekyolu ve Edremit ilçelerinde yapılan çalışmalarda; İpekyolu ilçesinde; K.C. isimli şahıs E.B. ve M.B. isimli şahıslara satış yaptığı esnada yakalanmış, şahsın yapılan üst aramasında; 14 beste halinde 11.6 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak K.C. isimli şüpheli 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli işlemleri devam etmektedir. Yine Edremit ilçesinde, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen C.B. ve K.D. isimli şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 482.14 gram metamfetamin, 2.77 gram eroin, 1.08 gram esrar maddesi, 2 adet lyrica hap ve 4 bin 205 TL para ele geçirilmiş olup, olayla ilgili olarak gözaltına alınan C.B. ve K.D. isimli şüpheli şahıslar, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

Uyuşturucu ile mücadelenin bundan sonra da kararlılıkla süreceğinin dile getirildiği açıklamanın devamında ise “Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.