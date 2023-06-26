Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 2 kilo 100 gram esrar, 1 kilo 720 gram sentetik kannabinoid, 54,340 litre uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen asit ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.