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Van'da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi.


Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Bitlis karayolu üzerinde durdurulan 3 farklı şüpheli araçta arama yapıldı. Aramada, 16 gram eroin ve 130 gram metanfetamin ele geçirildi.


Öte yandan, Muradiye ilçesinde 2 bin 890, İpekyolu ilçesinde bin 32 ve Gürpınar ilçesinde bin 428 paket olmak üzere toplam 5 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Meydana gelen olaylarla ilgili 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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