Van'da vaka artışı nedeniyle poliklinik randevu sayıları kısıtlandı

Türkiye genelinde illere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide 126,3 olarak açıklanan ve aşılama oranının en düşük olduğu Van'da, korona virüs vaka yoğunluğu artarak devam ediyor. Yaşanan vaka artışıyla ilgili açıklamada bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, vatandaşların bir an önce aşı yaptırması gerektiğini söyledi. İlklerden, “Covid-19 başvuru sayılarındaki artış nedeniyle normal hizmet alanlarımız tekrar Covid-19 hizmet alanlarına dönüştürülmüş ve hastane randevuları kısıtlanmak zorunda kalınmıştır. Aşı yapılmadıkça normalleşemeyeceğiz” dedi.

Hastanenin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda ise "Covid-19 vaka başvurularındaki artış sebebiyle hastanemizde poliklinik başvuru randevu sayıları azaltılmıştır. Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur" denildi.