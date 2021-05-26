Van'da vaka sayısı yüz binde 50.72 oldu

Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illerde her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayıları raporuna göre Van en az riskli iller arasında yer almaya devam ediyor.

Fahrettin Koca, il bazlı 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını açıkladı. Açıklanan tabloya göre her 100 bin kişide korona virüs vaka sayısı Van'da bu hafta 50.72 oldu. Sağlık Bakanlığının 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında Van'daki korona virüs tablosu ise kırmızıdan mavi renge dönmeye başladı. Aşı ve kısıtlama süreciyle birlikte ülke genelinde olduğu gibi Van'da da riskli bölgeleri gösteren haritada hasta sayısının ve yayılımın düştüğü görüldü.