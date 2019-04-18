Van'da ‘Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü' kuruluyor

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, kentte ‘Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü' kurulacağı müjdesini verdi.

Açıklamalarda bulunan Abdulahat arvas, yerli yetiştirici ve üretici birliklerin talebi doğrultusunda “Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünün” Van'da kurulması hususunda Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile görüştüklerini ve destek istediklerini belirtti. Arvas, “Hayvancılık potansiyeli bakımından şehrimize, önemli bir avantaj sağlayacak Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünün kuruluş kararı, 17 Nisan 2019 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Türkiye ve İran arasında bulunan Kapıköy Kara Hudut Kapısında kurulacak olan Veteriner Sınır Kontrol Müdürlüğü, bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. Ülkemize giriş ve çıkışı olacak canlı hayvan, hayvansal ürünler ile ilgili bütün iş ve işlemler artık Van Veteriner Sınır Noktası Müdürlüğünde yapılacak. Bu sektörde ithalat ve ihracat yapan vatandaşlarımız başka bir sınır kapısına gitmek zorunda kalmayacak. Kapıköy'de kurulacak Veteriner Sınır Kontrol Müdürlüğü, aynı zamanda görev ve sorumluluğu gereği hayvansal ürünlerin kalite ve sağlık yönünden kontrollerini yapacak, insan sağlığını koruyacaktır. Kapıköy Gümrük Kapısının hizmete açılması ile birlikte İran tarafında da bir hareketlilik başladı. Özellikle Kotor Deresi ve bölgesinde altyapı çalışmalarının hızlandığını biliyoruz. Stratejik olarak Türkiye'nin en önemli kapılarından biri olan Kapıköy'de Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünün kurulacak olması, bölgeyi önemli bir lojistik üssü haline getirecektir. Van'da ticaret hacminin artması yönündeki çalışmalarımız devam ediyor. Van Valimiz ve kurum amirlerimiz ile birlikte güçlü bir sinerji oluşturduk. İnşallah yeni belediyelerimiz ile de güç birliği yaparak bu sinerjimizi istihdama dönüştüreceğiz. Van Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü kararının ülkemize ve Van'ımıza hayırlı olmasını diliyor, bu vesile ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ve Bakan Yardımcımız Mustafa Aksu'ya Van halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.