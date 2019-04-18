Van'da Voleybol Türkiye Finali Grup Eleme Müsabakaları

İller Arası KYK Voleybol Türkiye Finali Grup Eleme Müsabakaları Van'da devam ediyor.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliği yaptığı voleybol müsabakaları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Spor Kompleksinde 7 ilin katılımıyla başladı. Müsabakalara Iğdır, Ağrı, Van, Bingöl, Muş, Kars ve Bayburt'tan katılan takımlar, 4 gün boyunca mücadele edecek. Devam eden müsabakalarla ilgili İHA muhabirine bilgi veren Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yalçın Özdemir, turnuvaya 7 ilden 110 sporcu ve idarecinin katılım sağlandığını belirtti. Yarından itibaren final müsabakalarının olacağını ifade eden Şube Müdürü Özdemir, “Yaklaşık 5 gün sürecek olan bu turnuvamızda, müsabakalarımız devam etmektedir. Sporcularımız bir gününü rekreatif anlamında ilimizin tarihi ve turistik yerlerini gezmek ve buradaki öğrencilerle kaynaşma anlamında kullandılar. Diğer 4 gününde ise müsabakalar yapıldı. İlimize 7 ilden yaklaşık 110 sporcu ve idareci katılım sağladı. Bu illerimiz Iğdır, Ağrı, Van, Bingöl, Muş, Kars ve Bayburt oldu. Yarın itibariyle de final müsabakaları olacaktır” dedi.

Öğrencilerin hem gezi hem de sportif faaliyetlerini dolu dolu geçirmesi amacıyla ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getiren Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüzün düzenlediği bu müsabakalar her yıl yapılmaktadır. Biz bu branşlardan sadece bir tanesine ev sahipliği yaptık. Yurtlarda kalan öğrencilerimizin kendi alanındaki dayanışmalarını, sportif faaliyetlerini, kaynaşmaları, bir araya gelmelerini ve belki de hayatları boyunca anlatacakları bir anı olacaktır. Öğrencilerimiz burada hem gezi hem de sportif faaliyetler anlamında dolu dolu günler geçirdiler.”