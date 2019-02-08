Van'da ‘Wi-Fi'li otobüs dönemi başladı

Teknoloji odaklı çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, yeni bir hizmeti daha vatandaşların kullanımına sundu. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığının ortak çalışması ile Van Büyükşehir Belediyesinin 90 otobüsünden hayata geçirilen ücretsiz kablosuz internet (Wİ-Fİ) hizmeti vatandaşların beğenisini kazanıyor.

İnternetin güvenli bir şekilde kullanılması hedeflenen çalışma ile kişi bilgileri Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) ile doğrulanarak kaydı oluşturuluyor. Daha sonra kişi bilgileri ile telefonun Media Access Control (MAC) adresi eşleştirilerek güvenlik sağlanıyor. İnternetin daha verimli kullanılması için kişi bazlı kota sınırlandırılması sağlanırken, 5651 sayılı İnternet Yasasına göre loglama ile tutulan bilgilerin, Bilgi Teknolojileri İletişim (BTK) Kurumuna uygunluğu da sağlanıyor.

Ücretsiz internet kullanımı en çok Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde okuyan gençleri sevindirdi. Her gün belediyenin toplu taşıma araçlarını kullanan üniversite öğrencisi Mehmet Akyol, Wi-Fi hizmetinin ardından yolculuklarının daha verimli geçtiğini ifade etti. Yarım saatlik yolculukta internette derslerini takip ettiğini söyleyen Akyol, “İnternetimiz olmadığı zamanlar oluyor. Ücretsiz Wi-Fi hizmet ile üniversiteye yolculuk ettiğimde son kez derslerimi kontrol edip tekrar etme şansı buluyorum. Dönüşte de sosyal medya hesaplarımdan doya doya faydalanabilme imkânı buluyorum. Çok güzel bir uygulama. Daha fazla yayılacağına da inanıyorum. Van Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İşe gidiş ve dönüşlerde toplu taşıma hizmetini kullanan Rahmetullah Halak adlı vatandaş ise, Van Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını beğendiğini vurgulayarak, yolculuklarında ücretsiz Wi-Fi hizmetini kullanmanın keyfini yaşadığını söyledi. Yolculuk esnasında haberlere bakarak vakit geçirdiğini de sözlerine ekleyen Halak, emeği geçenlere teşekkür etti.