Van'da yaban hayvanlarına yem desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve sert geçen kış aylarında doğal yaşam alanlarında bulunan yabani canlıların hayatta kalabilmesi için yem bırakma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç ve İnköy bölgesine keklikler için 400 kilo yem, Erçek Gölü sulak alanına kuşlar ve su kuşları için ise 300 kilogram yem bıraktı.