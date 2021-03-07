Van'da yaban hayvanlarına yem desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve sert geçen kış aylarında doğal yaşam alanlarında bulunan yabani canlıların hayatta kalabilmesi için yem bırakma çalışmaları devam ediyor. Kış şartlarında yaban hayvanlarının beslenmelerine yardımcı olmak üzere, yemleme çalışmaları kış boyunca aralıksız devam ediyor. Ekipler, Muradiye-Bendimahi sulak alanı, Çaldıran Kaz Gölü ile Erçek sulak alanlarına yem bıraktı.