Van'da yağ stokçularına ceza

Yağ stokları ve temel gıda ürünleri ile ilgili yapılan spekülatif paylaşımlar sonrası piyasada oluşan arz talep dengesizliği ve marketlerin stok yapmaları üzerine Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetimlerini yoğunlaştırdı. Bu kapsamda kentte bulunan zincir ve yerel marketler ile bu marketlere ait depolarda yağ başta olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde özellikle son günlerde piyasada oluşan arz talep dengesizliği nedeniyle fahiş fiyat ve stokçuluk yapılıp yapılmadığı kontrol edildi. Yapılan denetimlerde depolarında yağ ve temel gıda ürünleri stokladıkları ve özellikle yağ ürünlerine fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilen 7 markete cezai işlem uygulandı.

Ayrıca daha önce yapılan KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı da kontrol edilirken, zabıta memurları not ettikleri reyon fiyatları ile kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.

Vatandaşları fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara karşı uyaran zabıta ekipleri, bu tür durumlarla karşılaşanların Alo 153 Zabıta şikayet hattını aramalarını istedi.