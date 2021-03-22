İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da yangın: anne ve 3 çocuğu zehirlendi

Van’ın Erciş ilçesinde çıkan yangında anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi.

Van'ın Erciş ilçesinde çıkan yangında anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi.


Alınan bilgiler göre olay, ilçenin Örene Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında evin salonu hasar görürken, anne ve 3 çocuğu da dumandan zehirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.