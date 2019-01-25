Van'da yangın eğitimi ve tatbikatı

Van'ın İpekyolu, Gürpınar, Tuşba ve Edremit ilçelerindeki okullarda görev yapan destek personellerine yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı ve Yangın Eğitmeni Murat Motor, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği İl Koordinatörü Nurcan Alpaslan ve Tuşba İlçesi İş Güvenliği Uzmanı Aydın Bayram tarafından verilen eğitimler sonrası uygulamalı olarak tatbikatlar yapıldı. Tatbikatta çalışanlara olası yangın çeşitleri ve yangına müdahale yönetmeleri ve bu tür durumlarda nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı.

Yangın öncesinde alınacak tedbirlerden bahsedilerek çalışanların bu konudaki farkındalıkları arttırıldı. Yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği, yangın türleri, yangın tüpünün kullanımı gibi konularda da çalışanlara bilgiler verildi.