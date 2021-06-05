Van'da ‘Yanık Sempozyumu' başladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından, bölgede artan tandır ölümleri ve buna bağlı sağlık sorunlarının ele alındığı ‘Yanık Sempozyumu' başladı.

Elite World Van Hotel'de düzenlenen sempozyumda tandırların yoğun olarak kullanıldığı yörelerde yanık vakalarıyla birlikte tandır dumanına bağlı olarak artan kanser ve KOAH gibi iç hatalıklara dikkat çekildi. “Facia Çukurlarına Dur De” sloganıyla düzenlenen sempozyumda vatandaşların tandır ölümleri ve buna bağlı hastalıklar konusunda bilinçlendirilmesine ilişkin önemli bilgilendirmeler yapıldı.

“Tandırı erkeklere yaktıralım”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, tandırın bölgede başlı başına bir sorun olduğunu belirtti. Vali Bilmez, “Çağdaş ülkeler, Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) Sözleşmesini konuşurken, biz tandırda kaç kişinin çalıştığını ve neler yaşadığının farkında değiliz. Belki bunun çözümü erkeklere yaktırmaktır. Ekmeği de erkeklere pişirseydik, bu sorun belki daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşurdu. Bunun bugün konuşulması, tartışılması, çözüm yolunun aranıyor olması bizim için çok değerli ve olumludur. Çalışmaya katkı sunan herkese teşekkür ederim. Biz bütün sorunlarımızı konuşmaktan çekinmemeliyiz. Bütün çözümler sonuçların tespitini yapmakla başlar” dedi.

Sempozyumu düzenleyenlere teşekkür eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise “Bölgemizdeki tandırlar yer kazılarak yapılmıştır. Kadınlar bu tandırlarda eğilerek ekmek pişirdikleri için trajik kazalar yaşanmaktadır. Tandıra düşmeler sonucu ciddi yaralanmalar ve hatta ölümler yaşanabilmektedir. Yerden yüksek tandırların yaygınlaştırılması lazım. Ayrıca tandır dumanına maruz kalan kadın hastalarda da yemek borusu kanseri ve KOAH gibi rahatsızlıkların karşılaşıldığı bir gerçektir” diye konuştu.

Tandırların özellikle ekmek pişirmede kullanıldığını anımsatan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu da tandırın ciddi yanıklarla birlikte, dumanın da ciddi hastalıklara neden olduğunu söyledi. İl Müdürü Sünnetçioğlu, bölgede 50 yaş üstü kadınlarda görülen KOAH rahatsızlığının en büyük nedeninin tandır dumanı olduğunu kaydetti.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik'in tandır yanığı raporunun sunumlarıyla sempozyumun ilk oturumu gerçekleşti.

Sempozyuma Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Takva ve akademisyenler katıldı.