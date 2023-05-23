Van'da yapılan 4 gençlik merkezinde sona gelindi

Gençlerin ve kadınların müzik, görsel sanatlar ve meslek edindirme eğitimlerini alabilecekleri yeni alanlar inşa eden Van Büyükşehir Belediyesi, 2'si İpekyolu, 1'i Edremit ve 1'i Tuşba ilçesinde olmak üzere 4 adet yeni gençlik merkezi kurdu. İpekyolu ilçesi Selimbey ve Kevenli mahalleleri ile Edremit ilçesi Süphan Mahallesi ve Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi'nde yapılan kadın ve gençlik merkezleri bitme aşamasına geldi. Kısa süre içerisinde hizmete açılacak olan kadın ve gençlik merkezleri 2 kat ve yaklaşık olarak 750 metrekarelik alan üzerinde inşa edildi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca, mahallelerin ihtiyaçları göz önüne alınarak modern bir şekilde tasarlanan merkezlerde; sosyal bilimler, kişisel gelişim, dil eğitimleri, sağlıklı yaşam, güzel sanatlar ve meslek edindirme kursları yer alacak.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı öncülüğünde hayata geçirilen proje ile kadınların ve gençlerin faydalanacağı merkezlerin kısa zaman içerisinde mahallelinin hizmetine açılacağı bildirildi.