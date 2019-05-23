Van'da yaralı Kara Çaylak kuşu tedavi altına alındı

Van'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kara Çaylak kuşu tedavi altına alındı.

Van'da, duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı hale bulunan Kara Çaylak kuşu, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşun tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.