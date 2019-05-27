Van'da yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van'da son 3 günde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 Arı Şahin'i ve 1 Çoban aldatan kuşu tedavi altına alındı.

Van'da, duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı 2 Arı Şahin'i ve 1 Çoban aldatan kuşu olmak üzere toplam 3 kuş, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.