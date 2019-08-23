Van'da yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kızıl Şahin ve Delice Doğan tedavi altına alındı.

Van'da, duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı Kızıl Şahin ve Delice Doğan, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.