İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da, yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Leylek, Kerkenez, Güvercin, Ebabil, Bıldırcın ve Van Gölü Martısı tedavi altına alındı.

Van'da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Leylek, Kerkenez, Güvercin, Ebabil, Bıldırcın ve Van Gölü Martısı tedavi altına alındı.


Van'ın Saray, Çaldıran, Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde değiş tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan yavru Leylek, Kerkenez, Güvercin, Ebabil, Bıldırcın ve Van Gölü Martısı Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.