Van'da yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 Kızıl Şahin ve 2 Gümüş Martı, 1 Kukumav Kuşu ve 1 Ebabil, tedavi altına alındı.

Van'ın İpekyolu, Tuşba, Edremit ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 Kızıl Şahin ve 2 Gümüş Martı, 1 Kukumav Kuşu ve 1 Ebabil, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.