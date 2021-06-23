Van'da yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van'da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Saz Delicesi, Ebabil, Kulaklı Orman Baykuşu, Küçük Karga ve Leş Kargası tedavi altına alındı.

Van'ın İpekyolu, Gürpınar ve Edremit ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı bulunan Saz Delicesi, Ebabil, Kulaklı Orman Baykuşu, Küçük Karga ve Leş Kargası, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.