Van'da ‘Yaya Öncelikli Trafik' etkinliği

Van'da 2019 yılının ‘Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilişinin ardından “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganlı trafik uygulaması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla başlattığı etkinlik, tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da uygulandı. İskele Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilen trafik uygulamasında hem sürücüler hem de yayalar Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez tarafından yeni yasal düzenleme hakkında bilgilendirildi. Uygulamaya Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Trafik Denetleme Şube Müdürü Tanju Özmen, kurum amirleri, trafik polisleri ile jandarma katıldı. Gerçekleştirilen uygulama sonrası açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, yapılan düzenlemenin tüm Türkiye genelinde eş zamanlı yapıldığını belirtti. Vali Bilmez, “Yeni düzenleme konusunda Türkiye geneli bir farkındalık oluşturmak için İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde bugün Türkiye'deki bütün valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, jandarma komutanları kavşaklarda uygulama yaparak bir farkındalık oluşturuyor. Yapılan düzenlenmenin toplum tarafından bilinmesi, hem sürücülerimizin hem yayalarımızın bu konuda bilgi sahibi olması ve kurallara uymasını sağlamak amacıyla bu etkinlik yapılıyor” dedi.

“Araç sürücüleri yayalara öncelik vermek zorundadır”

Yeni düzenlemeyle birlikte araç sürücülerinin yaya geçitlerinde yayaya öncelik vermek zorunda olduğunun altını çizen Bilmez, “Artık okul ve yaya geçitlerinde kavşak giriş ve çıkışlarında araç sürücüleri yayalara öncelik vermek zorundadır. Her yıl Türkiye'de yaklaşık bin 700 insanımız trafik kazında yaralanmakta ve hayatını kaybetmektedir. Bütün sürücülerimizi hayata ve çocuklarımıza gösterilmesi gereken saygı gereği kurallara riayet etmeleri ve para cezalarıyla muhatap olmamalarını temenni ediyoruz” dedi.

Vali Bilmez ve beraberindekiler uygulama sonrası Van Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerini ziyaret etti.