Van'da yaya yolu ve kaldırım yenileme çalışması

Kış ayları öncesinde çalışmalarını hızlandıran Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerinin 8 ana caddede başlattığı çalışmalar sürüyor. Olası kar yağışı öncesi yoğun bir mesai harcayan ekipler; Maraş, İskele, Doğu, Hacıbekir, Sıhke, Suvaroğlu, Şerefiye ve Bediüzzaman caddeleri gibi yaya yoğunluğunun olduğu caddelerdeki çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı.

Ekipler, ayrıca Maraş Caddesi'nde rögar temizliği, Bediüzzaman Caddesi'nde ise menfez yenileme çalışması yaptı.