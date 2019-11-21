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Van'da yaya yolu ve kaldırım yenileme çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi ana caddelerdeki kaldırım ve yaya yollarında bakım, onarım ve yenileme çalışması yapıyor.


Kış ayları öncesinde çalışmalarını hızlandıran Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerinin 8 ana caddede başlattığı çalışmalar sürüyor. Olası kar yağışı öncesi yoğun bir mesai harcayan ekipler; Maraş, İskele, Doğu, Hacıbekir, Sıhke, Suvaroğlu, Şerefiye ve Bediüzzaman caddeleri gibi yaya yoğunluğunun olduğu caddelerdeki çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı.


Ekipler, ayrıca Maraş Caddesi'nde rögar temizliği, Bediüzzaman Caddesi'nde ise menfez yenileme çalışması yaptı.

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