Van'da “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” uygulaması yapıldı

Van'da 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla bir uygulama yapıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in başkanlığında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ile çok sayıda trafik polisi personelinin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. İskele Caddesi Atatürk Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilen uygulamada trafik polisi yeleği giyen Vali Bilmez, sürücülere trafik kuralları ve emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulunurken, yayalara da yaya geçidini kullanmaları konusunda bilgilendirdi.

“Bu konuda hep birlikte el ele vermeliyiz”

Uygulama sonrası konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, bugün saat 11.00'de tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da trafikle ilgili bilgilendirmelerde bulunduklarını belirtti. Trafikte her yıl daha iyiye gitmek, can ve mal kayıplarını azaltmak için hem yaya hem de araç sürücülerinin dikkatli olmaları amacıyla kuralları hatırlattıklarını ifade eden Vali Bilmez, “Sürücülerin emniyet kemerlerini takmaları ve yayaların 5 adımda güvenli yürüyüşü, görünür olmak, yaya geçitlerini kullanmak gibi konularda bir farkındalık çalışması yaptık. Bizler de İskele Caddesinde uygulamamızı yaptık. Hem yayalarımıza hem araç sürücülerimize kuralları anlattık. Bu yıl trafik can ve mal kayıpları bir önceki yılara oranla düşüş oldu. Ancak hâlâ ciddi kayıplar var. Bu yüzden bu konuda hep birlikte el ele vermeliyiz. Trafikte can ve mal kayıplarını minimum düzeye indirmemiz gerekiyor” diye konuştu.