Van'da yaylaya güneş enerjisiyle su ulaştırıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, Gevaş ilçesinin Göründü Mahallesi'ne bağlı yaylalarda, koyunların su ihtiyacını gidermek için güneş enerji panelli hayvan içme suyu projesini tamamladı.

Van'da tarım ve hayvancılığın gelişimine yönelik projeleri ile çiftçilerin yüzünü güldüren büyükşehir belediyesi, vatandaşların talepleri istikametinde projelerini hayata geçiriyor. Kırsal mahallelerde bulunan arazilerde hayvan içme suyu (HİS) projeleri çerçevesinde sondaj çalışmalarını yürüten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, güneş enerji panelleri ile suyu gün yüzüne çıkartıyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Gevaş ilçesinin Göründü Mahallesi'nde bin 740 rakımda bulunan yaylada yapılan sondaj çalışmalarında 140 metre derinlikte suya ulaşıldı. Sondaj çalışmaları tamamlandıktan sonra açılan kuyuya 20 adet güneş paneli ve terfi merkezi kurularak hayvanların su ihtiyacını karşılayacak 35 sıvat yerleştirildi. Ayrıca sıvatların yakınına da ağaçlar dikilerek fazla suyun israf olmaması içinde mesire alanı oluşturuldu.

Yılın 6 ayını yaylada geçiren çobanları ve süt sağımı yapan berivanları oldukça memnun eden proje, geçmiş dönemlerde su sıkıntısından dolayı hayvanlarını satan çiftçileri de yeniden tarım ve hayvancılığa yönlendirdi.

Yaylarda su sıkıntısının kendilerini oldukça güç duruma düşürdüğünü ifade eden Mahalle Muhtarı Yavuz Yiğit, hayvancılığın neredeyse durma noktasına geldiğini vurguladı. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiklerini belirten Muhtar Yavuz, “Bölgede çok ciddi bir su sıkıntısı yaşıyorduk. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımız yaylada susuz kalıyorlardı, verim alamıyorduk. Yöre halkımız zor durumda kaldığı için birçoğu hayvanlarını satmak zorunda kaldı. Bizde Van Büyükşehir Belediyesine talebimizi ilettik. Şimdi yaylaya ulaşan suyumuz ile birlikte yeniden hayvan almaya başladılar. Hayvanların su ihtiyacını karşılamak için geçmişte araba tutuyorduk. Yayladan koyunları yükleyip su ihtiyacını karşılayıp yeniden yaylaya getiriyorduk. Bizim için çok zor oluyordu. Şimdi şu ayağımıza kadar geldi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Ozan Balcı ve Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz'' dedi.

Yaylada süt sağımı yapan berivanlar da, hizmetten memnun olduklarını belirtti.