Van'da “Yemen İçin El Ele” kampanyası

Diyanet-Sen Van Şubesi Kadınlar Komisyonu tarafından başlatılan “Yemen İçin El Ele” kampanyasına kadın Kur'an kursu hocaları yoğun ilgi gösterdi. Kadın Kur'an kursu hocaları, Yemen'de yaşanan drama sessiz kalmayarak düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde 16 bin 875 lira topladı.

Toplanan nakdi yardımlar, Türkiye Diyanet Vakfı Başkanlığının Yemen için açmış olduğu hesaba yatırılmak üzere TDV Van Şube Başkanı ve İl Müftüsü Nimetullah Arvas'a teslim edildi. Makbuz karşılığında 16 bin 875 TL'yi teslim alan İl Müftüsü Arvas, kampanyaya destek veren kadınları kutladı. Kur'an kursu hocalarının Yemen'deki drama sessiz kalmadığını ifade eden Müftü Arvas, “Yemen'deki Müslümanlara yapılan eziyet ve sergilenen kötü tabloyu öğrenmiş bulunuyorsunuz. Kur'an kursu hocaları olarak bu drama duyarsız kalmadınız. Kendi çapınızda yapmış olduğunuz bu çalışma neticesinde 16 bin 875 TL yardım toplamış bulunuyorsunuz. Bu yardımınız TDV aracılığıyla oradaki kardeşlerimize ulaştırmak üzere teslim alıyoruz. Bizlerde makbuzunuzu size teslim ettik. Bu güzel davranışlarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum” dedi.

Diyanet-Sen Van Şubesi Kadınlar Komisyonu Başkanı Fatma Aydın ise, komisyon olarak Yemen'de yaşanan dramdan dolayı bir yardım kampanyası başlattıklarını belirterek, “Van'da ‘Yemen İçin El Ele' sloganıyla başlattığımız kampanyaya, Kur'an kursu hocalarımız yoğun ilgi gösterdi. Kampanya çerçevesinde 16 bin 875 TL toplandı. Toplanan yardımlar ise Yemen'e ulaştırılmak üzere TDV'e teslim edildi” diye konuştu.