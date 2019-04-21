Van'da yeni bir spor dalı Rugby

Türkiye'de yeni bir spor dalı olan Rugby, Fevzi Geyik Ortaokulu bünyesinde kurulan takımla artık Van'da faaliyet gösteriyor.

Van'da spor alanında bir çok başarıya imza atan Fevzi Geyik Ortaokulu, şimdi de ülkede yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan Rugby sporu ile gündemde. Doğuda pek adı bilinmeyen, Türkiye'de ise yeni bir spor dalı olan Rugby, artık Van'da da oynanmaya başlandı. Van'da yıllardır spor çalışmalarında bir çok ilke imza atan Van Fevzi Geyik Ortaokulu spordan sorumlu müdür yardımcısı Mahmut Kipici, Vanlı çocukları Rugby ile tanıştırdı. Rugby, futbolun ayak ve elle oynama şekli olarak görülmekte ve Amerikan futbolunda benzetiliyor.

"Rugby takımı Samsun'da Van'ı temsil edecek"

2018-2019 eğitim ve öğretim yılı başında Van Fevzi Geyik Ortaokulu bünyesinde Rugby çalışmalarını başlatan ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları dalında 11 ve 14 Mayıs tarihleri arasında Samsun'da yapılacak Türkiye Rugby finallerinde Van'ı temsil edecek olan Mahmut Kipici ve öğrencileri çalışmalarını Van Arena halısaha da sürdürüyor. Yaşlı kurt lakaplı, sporun ve sporcunun dostu olarak tanınan beden eğitimi öğretmeni Kipici, Van'da 13 yıldır Fevzi Geyik Ortaokulunda görev yapıyor.

"Amacım çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak"

Başta Vanspor olmak üzere birçok spor takımına öğrenci eğiterek, sporcu yetiştiren ve Rugby dalında da öğrencileri yetiştirmeye başlayan Kipici, "Amacım çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutup yeni spor dallarıyla tanıştırmaktır. Rugby spor dalını da Van'da en popüler spor dalların arasına getirmektir. Spor anlamında yapılan her yenilik değerlidir" dedi.