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Van'da yeni yıl kutlamaları

Yeni yıl tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da coşkuyla kutlandı.

Yeni yıl tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da coşkuyla kutlandı.


Yeni yıla kimi vatandaş kafelerde girerken, kimi vatandaş ise 5 yıldızlı otelleri tercih etti. Kentin otellerinde düzenlenen yılbaşı gecesi programında vatandaşlar, gönüllerince eğlendi. Seslendirilen türkülerle kimi zaman duygulu anlar yaşayan vatandaşlar, hareketli şarkılarla halay çekti.


Double Tree BY Hilton Van Otel Genel Müdürü Rıdvan Ensari ve Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, düzenlenen yılbaşı programı ile Vanlılara güzel bir gece yaşattıklarını belirterek, yeni yılın barış, huzur ve mutluluk getirmesi dileklerinde bulundu.


Yeni yıla girmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar ise 2019 yılının tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi dileklerinde bulundular.

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