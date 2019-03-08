Van'da Yeşilay Haftası etkinlikleri

Aydan Atış, Yeşilay Haftası nedeniyle öğrencilerle bir araya geldi.

Edremit ilçesindeki Erdemkent İlk ve Ortaokulunda düzenlenen programa katılan Dr. Aydan Atış, her yıl 1-7 Mart arasında kutlanan Yeşilay Haftası nedeniyle öğrencileri çeşitli konularda bilgilendirdi. Burada konuşan Dr. Atış, modern tıp bilimi olarak bağımlılık yapıcı maddelerin her yıl giderek artması ve yüz binlerce insanın ölümüne sebep olmasına dikkat çekti. Öğrencilere zararlı alışkanlıkların yol açabileceği hastalıkları anlatan Atış, insanların daha sağlıklı, kaliteli ve daha mutlu yaşamaları için sağlık konusunun çok değerli olduğuna ve tüm bağımlılıklardan uzak durmaları gerektiğini kaydetti. Atış, konuşmasını Yeşilay Derneği'nin meşhur sözü olan ‘zararlı alışkanlıklardan kurtulmanın en kolay yolu, hiç başlamamaktır' sözüyle tamamladı.

Erdemkent İlk ve Ortaokulu Müdürü ve öğretmenleri ise, yapılan bilgilendirmeden dolayı Özel Lokman Hekim Van Hastanesi yönetimine teşekkür ederek, katkılarından dolayı minnettar olduklarını belirttiler.