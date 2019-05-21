Van'da yetimler için iftar programı düzenlendi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Van Şubesi tarafından "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Van'da bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan İHH Yetim Birimi Sorumlusu Ramazan Dündar, İHH İnsani Yardım Vakfı Van Şubesince "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla kentteki bir düğün salonunda düzenlenen iftar yemeğine yetim ve aileleri başta olmak üzere 650 kişinin katıldığını söyledi. Ramazan Dündar, 27 yıllık süre içerisinde öncelikli olarak savaş, afet ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda iyiliğin hakim olması için muhtaç ve mazlum olan tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Çalışmalarında öncelikli olarak yetim ve ailelerine hizmet etmek olduğunu ifade eden Dündar, “İHH'nın teklifi ile 15 Ramazan tarihi İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından İslam aleminde ‘Dünya Yetimler Günü' olarak kabul edilmiştir. İlki 2014 yılında idrak edilen Dünya Yetimler Günü'nün bu yıl 6'ıncısı icra edildi. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak her yıl Dünya Yetimler Günü'nde ‘yetimlik' gerçeğine kamuoyunun dikkatini çekmek ve yetim çocuklarımızı biraz olsun mutlu edebilmek için çeşitli etkinlikler yapmaktayız” dedi.

Programın ardından iftara katılan çocuklara oyuncak ve kitap hediye edildi.