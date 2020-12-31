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Van'da yılbaşı öncesi sıkı denetim

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yılbaşından dolayı kuruyemiş, pastane ve imalathaneler başta olmak üzere gıda ürünlerinin satıldığı iş yerlerini denetledi.


Vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, yılbaşı öncesinde de yoğun bir şekilde alışveriş yapılan alanlar ile imalathaneleri denetledi. Gıda mühendisleri eşliğinde yapılan denetimlerde; ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat ve etiketleri kontrol edildi.


İl genelinde yapılan denetimlerde ekipler, son kullanma tarihi geçmiş olan çok sayıda ürün tespit ederken, raf ömrünü tamamlamış ürünlerin satışına devam eden işletmelere cezai işlem uygulanarak, ürünlere ise imha edilmek üzere el konuldu.


Denetimlerde ayrıca temizlik, mesafe ve maske konusunda vatandaşlar uyarılırken, alınan ürünlere dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu.

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