Van'da yıldız şeklinde kar yağdı

Van'da yıldız şeklinde yağan kar, vatandaşları şaşırttı.

Van'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, gökyüzünden yıldız şeklinde dökülen kar taneleri ise şaşkınlığa yol açtı. Hayatında ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını ifade eden Cengiz Yıldız isimli vatandaş, kuzeniyle sohbet ettiği sırada üzerine yıldız şeklinde kar tanelerinin düştüğünü belirterek, “Arabamdan indiğim sırada amcamın oğlunun kolunda yıldız şeklinde kar gördüm. İlk önce onları süslü simler sandım. Dikkat ettikten sonra baktım yıldız yağıyor. Çok da güzel şekilli kar yağıyordu. Ben de video çektim ve bu anı paylaştım. Güzel bir şeydi. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Van'da bunu görmek farklı bir şey” dedi.