Van'da “Yıldızlar Badminton Grup Müsabakaları” başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2018-2019 ‘okul sporları' faaliyet programında yer alan “Yıldızlar Badminton Grup Müsabakaları” 12 ilin katılımıyla Van'da başladı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı “Yıldızlar Badminton Grup Müsabakaları” Nur Tatar Spor Salonu'nda 12 ilden 8 erkek ve 11 kız takımının katılımıyla düzenlenen törenle başladı. Müsabakalara Ağrı, Bingöl, Şırnak, Van, Iğdır, Mardin, Bitlis, Siirt, Batman, Hakkari, Diyarbakır ve Erzurum illerinde katılan takımlar, 3 gün boyunca mücadele edecek. Açıklamalarda bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yalçın Özdemir, Badminton Grup Müsabakalarına farklı illerden 86 sporcu ve 22 federasyon hakeminin katıldığını belitti. Müsabakalarda ilk iki dereceyi elde edecek olan kız ve erkek takımlarının direkt Türkiye şampiyonasına giderek ilini temsil edeceğini ifade eden Şube Müdürü Özdemir, “Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2018-2019 ‘okul sporları' faaliyet programında bulunan Yıldızlar Badminton Grup Müsabakalarına ilimiz ev sahipliği yapmaktadır. 26-28 Nisan tarihleri arasında ilimizde 3 gün boyunca badminton müsabakalarını icra edeceğiz. Bu müsabakalara 12 ilden 8 erkek ve 11 kız takımı katılım sağladı. Buradan ilk iki dereceyi elde edecek olan kız ve erkek takımlarımız direkt Türkiye şampiyonasına giderek illerini temsil edeceklerdir” dedi.