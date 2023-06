Van'da YKS'ye yetişmeye çalışan 22 öğrenciye polis yardımcı oldu

Van'da Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS-2023) yetişmeye çalışan 22 öğrenciye polis yardımcı oldu. Ekipler öğrencilerin sınava girmelerini sağladı.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS-2023) heyecanı tüm yurtta olduğu gibi Van'da yaşandı. Sınav güvenlinin sağlanması ve öğrencilere yardımcı olunması için Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de teyakkuzda bulundu. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada “17/18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavlarının) sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Müdürlüğümüzce ilimiz merkezinde toplam 301 okulda 1.158 personel görevlendirilmiş, ayrıca sınav günleri trafik yoğunluğu oluşabilecek kavşaklarda ve genel tedbirler kapsamında toplam 84 ekip ile gerekli tedbirler alınmıştır. Görevli ekiplerimizce ilimiz genelinde sınava yetişmeye çalışan 22 öğrencimize yardımcı olunmuş ve sınava girmeleri sağlanmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak; vatandaşlarımızın, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ihtiyaç duyduğu her an her yerdeyiz.” denildi.