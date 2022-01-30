Van'da yoğun kar yağışı ekipleri alarma geçirdi

Van'da akşam saatlerinde aniden bastıran yoğun kar yağışı ekipleri alarma geçirdi.

Kar yağışı ile birlikte harekete geçen Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri 11 ani müdahale noktasında 25 ana arter ve 65 ara arterde küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kent genelinde 300 araç ve 700 civarında personelle karla mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanımızdaki 6 bin kilometrelik yol ağında muhtemel mağduriyetlerin önüne geçmek için olağanüstü bir çaba harcıyor.

Gece boyu küreme, tuzlama ve kar toplama çalışmaları yürüten ekipler, bir yandan da ana caddelerin kaldırımlarını temizledi.

Kırsalda da kapalı mahalle yollarını açmak için yoğun mesai harcayan ekipler, bir yandan da yolda kalan ambulans ve vatandaşların yardımına koştu.

Öte yandan, yolu ulaşıma kapanan 11 mahalle ve 29 mezra yolunun yeniden açılması için ekipler aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.