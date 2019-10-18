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Van'da yol genişletme ve asfalt çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi; Tuşba, Gevaş ve Saray ilçelerinde yol genişletme ve asfalt çalışması yaptı.


Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı; Tuşba, Gevaş ve Saray ilçelerinde yol iyileştirme ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tuşba ilçesi Yalnızağaç Mahallesi, Gevaş ilçesi İnköy Mahallesi ile Saray ilçesindeki bazı mahallelerde toplam 63 kilometrelik yolda reglaj, iyileştirme ve yol genişletme çalışmaları yapıldı.


Ayrıca çalışma kapsamında Tuşba ilçesinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknokent yolu da asfaltlandı.

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