Van'da yöresel ürün pazarına yoğun ilgi

Türkiye'nin farklı kentlerinden getirilen ürünlerin yer aldığı yöresel ürün pazarı, soğuk havaya rağmen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Van'ın Edremit ilçesindeki Kocaeli Dostluk Parkı'nın karşısındaki boş alanda kurulan yöresel ürün pazarında; Trabzon, Çorum, Aydın, Kayseri, Afyonkarahisar, Malatya, Hatay, İzmir, Tokat, Kahramanmaraş, Isparta, Gaziantep ve Aksaray başta olmak üzere 60 ilin yöresel ürünleri satışa sunuldu. Kendilerine ayrılan alanda satış yapan esnaf, karşılaştıkları ilgiden memnun olduklarını dile getirirken, Van'da 10 gün boyunca yöresel ürünlerini tanıtarak satışa sunacaklarını ifade ettiler.

Açılan stantlarla ilgili konuşan Organizatör Ömer Fatih Ergür, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen esnafın yöresel ürün tanıtımını ve satışını yaptığını belirtti. Van'da ilginin çok yoğun olduğunu ifade eden Ergül, “Yaklaşık 10 gün boyunca burada kalacağız. Şu an ilgiden çok memnunuz. Bu yıl ki etkinliğimiz doğu bölgesidir. Van'daki etkinliğimizden sonra Mardin'e gideceğiz. Türkiye'deki 81 ilin 60 ilini burada tanıtıyoruz. Genellikle süt ve süt ürünleri ile şeker gruplarını burada tanıtıyoruz” dedi.

Öte yandan firmaların açtığı stantlarda pastırma, sucuk, pestil, peynir, zeytin, bal, pekmez, incir ve kaymak gibi birçok yöresel gıda ürünleri sergilendi.