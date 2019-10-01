Van'da 'Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' için hazırlıklar tamamlandı

Van'da Anatolıa Organizasyon tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan ‘Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' için hazırlıklar tamamlandı.

Fuar öncesinde ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Anatolıa Grup Organizasyon Reklam Tanıtım Limitet Şirketi Yetkilisi Özgür Çelik, fuar hakkında açıklamalarda bulundu. Bir kafede düzenlenen toplantıda konuşan Çelik, fuara Türkiye'nin 81 ilinden firmaların katılacağını ifade ederek, bunun da Van'ın tanıtımı noktasında faydalı olacağını söyledi. 4-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan fuarda 81 ile ait yöresel ürünlerin Vanlılarla buluşacağını belirten Çelik, “Karadeniz yöresel ürünleri, Buldan havlusu, Isparta gül ürünleri, Afyon'un sucuğu gibi bütün illerden, o ile has ürünler fuar alanında Vanlılarla buluşacak. Tabi biz çok lezzetli bir fuar olacak diyoruz. İlkinde güzel dönüşler aldık ve ortalama katılımcı sayımız yüzde 10-15 bir artış gösterdi. Bu da ilk fuarın güzel geçtiğini, gelen katılımcılarımızın fuardan memnun ayrıldığını gösteriyor” dedi.

Geçen sene ilkini düzenledikleri fuara 200 binin üzerinde ziyaretçinin katıldığını dile getiren Çelik, “Bu sene hedefimiz en az 300 bin kişiye ulaşmak. Eğer 300 bin ziyaretçiye ulaşırsak, geçen yıla göre daha iyi etkinlik yapmış olacağız. Tabi geçen sene fuarımızı kış şartlarında yapmıştık. Bu yıl ise bahar şartlarında gerçekleştireceğiz. Bu da fuarımızı ziyaretçi açısından olumlu yönde etkileyecektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarında yapılacak olan etkinliklere de değinen Çelik, “Geçen sene bir sirk organizasyonu yapmıştık. Lastik adam, sihirbazlar ve çeşitli jonklörlerden oluşan 5 sanatçımız gelmişti. Bu sene biz sirk sanatçı sayımızı 8'e çıkardık. 5-6 Ekim ile 12-13 Ekim tarihleri arasında 4 gün boyunca sabahtan akşama kadar 4 seans şekilde sirklerimiz olacak ve çeşitli sanatçılarımız şovlarını yapacaklar” diye konuştu.

Van'ın artık bir fuar şehri haline geldiğini vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fuarlar şehre artı değer katar. Ben geçtiğimiz sene Van'ın bir fuar şehri olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Ama şimdi görüyorum ki Van, gerçekten fuar şehri olmuş ve bu anlamda oldukça iyi adımlar atıyor. Farklı fuar organizasyonları düzenleniyor. Özellikle Ajans Asya Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarlar ile birlikte 2020 yılında Van'da en az 10 farklı fuarın yapılacağını düşünüyorum.”

Fuara 81 ilden katılacak katılımcıların aynı zamanda birer kültür elçisi olduğuna da değinen Çelik, “Fuarımıza 81 ilden yaklaşık 350 kişi katılım sağlayacak. Bu katılımcılarımız kendi illerinde aynı zamanda bir kültür elçisi oluyorlar. Çünkü bu katılımcılar gittikleri illerde Van'ın güzelliklerinden, misafirperverliğinden bahsedecek. Bu da ilimizin tanıtımı açısından önemlidir. Tabi Vanlılar da şehir dışından gelen insanlara kucak açıyor. Bu da önemlidir. Genel olarak hem kamuoyunda hem de gelen ziyaretçiler nezdinde oldukça memnun ve olumlu dönüşler alıyoruz. Biz bunun bu senede devam edeceğini düşünüyoruz. Ayrıca organizasyonumuz Van ekonomisine de katkı sağlıyor. Çünkü biz fuarla ilgili hiçbir satın almayı dışarıdan yapmıyoruz. Bütün satın almaları Van'da yapıyoruz. Madem bu şehre geldik, bu şehir bize katkı sağladı, bizim de bu şehre katkı sağlamamız lazım. Dışarıdan gelip burada iş yapmaya çalışan firmaların hepsi aynı hassasiyeti gösterirse şehre bir katkıları olur. Bizde Anatolıa Grup olarak bu hassasiyetleri oldukça taşıyoruz. Ben bu anlamda fuarımızın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Toplantı soru cevap ile sona erdi.