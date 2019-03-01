Van'da ‘Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kapılarını açtı

Van'da Anatolıa Organizasyon tarafından gerçekleştirilen ‘Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen fuarın açılışına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, Anatolıa Grup Organizasyon Reklam Tanıtım Limitet Şirketi Yetkilisi Özgür Çelik, firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Vali Bilmez, Türkiye'nin dört bir yanından firmaların fuara katılım sağladığını ifade ederek, “Fuarımızda 130 firma stant açmış. Türkiye'nin dört bir yanından firmalar, fuara katılarak hem kendi illerine ait yöresel ürünleri tanıtma hem de Van'ın ürettiği ürünleri tanıma fırsatını buldu. Çift yönlü bir hizmet oldu. Bu fuarların sayısını arttırıp, ilimizin ekonomisine, tanıtımına katkı sağlamamız lazım. Bu anlamda fuarımızda stant açan hem firmalarımıza hem de emeği geçen herkese teşekkür ediyor, fuarımızın ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin ekonomisine hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

2019 yılının ilk fuarını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ise, “Bundan 10 yıl evvel başlarken fuarcılığa, genel kanı şuydu; ‘Van'da fuarcılık tutmaz.' Ama bizim bir iddiamız vardı, Van'ı fuar merkezi haline getireceğiz demiştik. Nitekim 2018 yılında bölgenin en çok fuarını biz yaptık. İnşallah 2019 yılında 10 fuar yapacağız. Biz daha önce firmaların Van'a gelip fuar düzenlemesine ikna edemiyorken, bugün fuar şirketleri artık gelip Van'da fuar düzenliyor. Bu da Van'ın fuarcılıkta geldiği noktayı gösteriyor. Bunun için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anatolıa Grup Organizasyon Reklam Tanıtım Limitet Şirketi Yetkilisi Özgür Çelik de, “Gelen firmalarımız burada tanıtımlarını gerçekleştiriyorlar. Ben eminim Vanlı halkımız da buraya teveccüh gösterecek ve 81 ilden gelen yöresel tatları burada tadacaklar. Bizim beklentimiz bütün Vanlıların buraya gelmesidir. 10 günlük süre zarfı içerisinde 200 bine yakın bir ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Firma yetkilileri ise, ilk gün olmasına rağmen katılımın sevindirici olduğunu dile getirerek, ileriki günlerde daha fazla katılım beklediklerini söylediler.