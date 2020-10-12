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Van'da yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı

Van’da ilkokul 2, 3, 4, 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri bugün okullarına kavuştu.

Van'da ilkokul 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri bugün okullarına kavuştu.


Van'da anaokulu ve birinci sınıflardan sonra; 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıflar da bugün ders başı yaptı. Okul girişinde HES kodu ile alınan öğrenciler için yüz yüze eğitim haftanın iki günü olacak. Bu kapsamda sınıf mevcutları ikiye bölünecek ve bir grup öğrenci pazartesi ve salı günleri, diğer grup öğrenciler ise perşembe ve cuma günü eğitim görecek. Hijyen için el dezenfektanları hem okul girişlerinde hem de sınıflarda bulunacak. Maske sadece ders esnasında öğretmen tarafından çıkartılabilecek. Öğrenciler ise okula girişten çıkana kadar maskeli olacak.

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